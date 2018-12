ICC ने दी पर्थ पिच को 'औसत' रेटिंग, दिग्गजों ने की आलोचना

पूर्व टेस्ट क्रिकेटरों मिशेल जॉनसन और माइकल वॉन ने पर्थ स्टेडियम की पिच को 'औसत' रेटिंग देने पर आईसीसी की निंदा की है। मैच रैफरी रंजन मदुगले ने पर्थ की पिच को औसत करार दिया था जो टेस्ट मैदानों की पिच और आउटफील्ड के लिए सबसे खराब रेटिंग है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में इसी पिच पर भारत को 146 रन से हराया।

जॉनसन ने ट्विटर पर लिखा, ''पिच में कोई खराबी नहीं थी। बल्ले और गेंद के बीच जंग देखकर अच्छा लगा। आम तौर पर बेजान सपाट पिचें देखने को मिलती है। मैं जानना चाहता हूं कि अच्छी पिच क्या होता है। उम्मीद है कि एमसीजी पर भी टेस्ट रोमांचक होगा।''

Nothing wrong with it. It was exciting to watch a contest between bat and ball for a change and not these dull flat tracks being served up constantly. I’d actually be interested in knowing what a good pitch is? Hope for another exciting test at the MCG https://t.co/Q1vOYm6AaB