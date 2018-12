VIDEO: पर्थ टेस्ट में 2 रन बनाकर आउट हुए केएल राहुल, फैन्स ने की BCCI से अपील

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच पर्थ में खेला जा रहा है। पर्थ के नए स्टेडियम की पिच काफी तेज और बाउंसी है। खेल के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर भारी रहे। खेल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 326 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही। ओपनर मुरली विजय बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए तो वहीं केएल राहुल सिर्फ दो ही रन बना पाए।

जोश हेजलवुड की शानदार यॉर्कर पर केएल राहुल बोल्ड हुए। राहुल ने पैर बचाते हुए गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए. राहुल 2 रन के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौटे। इस तरह भारत ने दूसरा विकेट कुल आठ रन पर गंवा दिया था।

एडिलेड टेस्ट में भी केएल राहुल खुद को साबित करने में नाकाम रहे थे। पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में राहुल 2 रन बनाकर आउट हुए थे। इस पारी में भी उन्हें जोश हेजलवुड ने आउट किया था। इसके बाद दूसरी पारी में राहुल 44 रन बनाकर हेजलवुड के हाथों ही आउट हुए थे। पिछली 10 पारियों में केएल राहुल एक भी अर्धशतक जड़ने में नाकाम रहे हैं।

अब पर्थ टेस्ट में सिर्फ दो रन की पारी खेलकर आउट होने के बाद उन्हें एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। मजेदार बात यह रही है कि इस टेस्ट सीरीज में अबतक तीनों बार राहुल जोश हेजलवुड के ही शिकार बने हैं।

सोशल मीडिया पर फैन्स बीसीसीआई से राहुल को नहीं खिलाने की अपील कर रहे हैं. साथ ही उनका जमकर मजाक भी बनाया जा रहा है।

How can an opener be chosen when you know you hardly have any foot movement - after Sadagoppan Ramesh, it is KL Rahul clearly!!!! What a waste of a player!!!! #INDvsAUS