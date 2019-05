VIDEO: प्रैक्टिस मैच में वॉर्नर और स्मिथ की हूटिंग, सैंडपेपर लेकर आए फैन्स

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ की शनिवार (25 मई) को इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) अभ्यास मैच में दर्शकों ने हूटिंग की। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ के बाद एक साल के प्रतिबंध को झेलने के बाद वॉर्नर और स्मिथ ने इस महीने के शुरू में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी की। इन दोनों का प्रतिबंध 29 मार्च को समाप्त हुआ।

ऑस्ट्रेलिया टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरा। जब सलामी बल्लेबाज वॉर्नर कप्तान एरोन फिंच के साथ बल्लेबाजी के लिए उतरे तो कुछ दर्शकों ने उनकी हूटिंग की। एक दर्शक को कहते हुए सुना गया, 'वॉर्नर, धोखेबाज भाग जाओ।'

वॉर्नर जब 43 रन पर आउट हो गए तब भी कुछ दर्शक उनके खिलाफ बोलते नजर आए। यह 17वां ओवर था और ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट पर 82 रन बना लिए थे। स्मिथ बल्लेबाजी के लिए उतरे।

बीबीसी के अनुसार स्मिथ के क्रीज पर उतरते हुए कुछ लोग चिल्ला रहे थे, 'धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज।' लेकिन जब स्मिथ अपने अर्धशतक पर पहुंचे तो हूटिंग पर तालियों की गड़गड़ाहट भारी पड़ी, लेकिन मजाक के शब्दों को आराम से सुना जा सकता था।

Yep that’s someone dressed as a cricket ball with a sandpaper hat and holding sandpaper as well pic.twitter.com/UsiL0tsM56