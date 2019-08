ASHES 2019; 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का कहर, इंग्लैंड 67 रन पर ढेर

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज 2019 का लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा तीसरा मुकाबला रोमांचक दौर में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने मैच के दूसरे दिन अपनी टीम की मैच में दमदार वापसी कराई। इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के 179 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में सिर्फ 67 रनों पर सिमट गई। इससे पहले इंग्लैंड ने मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपने कप्तान जो रूट के फैसले को सही साबित करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 52.1 ओवरों में सिर्फ 179 रनों पर समेट दी थी। मैच का पहला दिन बारिश से प्रभावित रहा था। इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में जोफ्रा आर्चर ने 6 विकेट, स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 विकेट, क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स ने 1-1 विकेट हासिल किया।

England all out for 67, their lowest #Ashes total since the 52 at The Oval in 1948. It's also the lowest Ashes total at Headingley, beating the 87 by England in 1909.