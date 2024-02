Australia U19 vs Pakistan U19 Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान U19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव

ऐप पर पढ़ें

Australia U19 vs Pakistan U19 Live Telecast: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी 8 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 1.30 बजे से बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों में से जो टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी वह 11 फरवरी को भारत के खिलाफ खिताबी जंग खेलने उतरेगी। बता दें, गत चैंपियन टीम इंडिया ने पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर लगातार 5वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया है। आइए ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

यूं ही नहीं यारों के यार कहलाते माही...अब कुछ इस अंदाज में दी दोस्ती की मिसाल; जीता फैंस का दिल

Australia U19 vs Pakistan U19 Live Telecast Under 19 World Cup 2024 Semifinal 2 When and Where To Watch PAK U19 vs AUS U19 Live Match Online Free

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मैच कब खेला जाएगा?

Australia U19 vs Pakistan U19 Under 19 World Cup 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मैच गुरुवार 8 फरवरी को खेला जाएगा।

IND vs ENG: विराट कोहली का तीसरे और चौथे टेस्ट से बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका, लेकिन...: नासिर हुसैन

AUS U19 vs PAK U19 Under 19 World Cup 2024 दूसरा सेमीफाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मैच बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाना है।

Australia U19 vs Pakistan U19 Under 19 World Cup 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?

AUS U19 vs PAK U19 Under 19 World Cup 2024 दूसरा सेमीफाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

IND vs ENG : वर्ल्ड नंबर वन बनने के बाद भी खुश नहीं है जसप्रीत बुमराह, सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Australia U19 vs Pakistan U19 Under 19 World Cup 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर देख सकते हैं। फैंस इन मैचों का लुत्फ स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट-2 पर उठा सकते हैं।

AUS U19 vs PAK U19 Under 19 World Cup 2024 दूसरे सेमीफाइनल मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 दूसरे सेमीफाइनल मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं।