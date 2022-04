Australia Tour of Sri Lanka: श्रीलंका दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, पैट कमिंस को टी20 सीरीज से मिला आराम

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को जून-जुलाई में श्रीलंका दौरे पर जाना है। इस दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को तीन टी20, पांच वनडे इंटरनेशनल और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा हो गई है।

