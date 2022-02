AUS vs NZ: ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड का दौरा हुआ रद्द, बड़ी वजह आई सामने

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम (Australian Cricket Team) को अगले महीने न्यूजीलैंड दौरे पर तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी थी। हालांकि अब यह दौरा रद्द कर दिया गया है। न्यूजीलैंड को 17, 18 और 20 मार्च को नेपियर में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करनी थी। सीरीज को इसलिए रद्द ​की गई है क्योंकि मेजबान न्यूजीलैंड के पास खिलाड़ियों के आइसोलेशन के लिए जगह नहीं थी और ऐसे में न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZ) और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने मिलकर सीरीज को रद्द करने का निर्णय लिया।

The three-game series has been cancelled due to New Zealand's border controls and quarantine requirements.



We look forward to seeing the Trans-Tasman rivalry resume when we meet New Zealand in the #T20WorldCup opener later this year. pic.twitter.com/4ymaQxXHsq — Cricket Australia (@CricketAus) February 8, 2022