IND के साथ टेस्ट सीरीज की तैयारी में लगे AUS ने स्टार्क-लियोन को दिया आराम

आॅस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका और भारत के खिलाफ होने वाली टी-20 श्रृंखलाओं के लिए तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और स्पिनर नाथन लियोन को विश्राम दिया है। आॅस्ट्रेलियाई टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टी-20 17 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेलेगी। जबकि विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम के खिलाफ तीन टी-20 मैचों की श्रृंखला 21 नवंबर से शुरू होगी। इन दोनों श्रृंखलाओं के लिए आॅस्ट्रेलिया ने गुरुवार को अपनी टीम घोषित की। जिन अन्य खिलाड़ियों को आगे के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए विश्राम दिया गया है उनमें तेज गेंदबाज पीटर सिडल और आॅलराउंडर मिशेल मार्श भी शामिल हैं। जबकि मार्कस स्टोइनिस और जैसन बेहरनडार्फ की टीम में वापसी हुई है।



भारत के साथ टेस्ट सीरीज के लिए मुख्य खिलाड़ियों को दिया गया आराम

मुख्य कोच जस्टिन लैंगर ने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों को भारत के खिलाफ छह दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाली चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला को ध्यान में रखकर विश्राम दिया गया है। लैंगर ने कहा, 'हम जानते थे यूएई के दौरे के बाद हमें स्वदेश में लंबे सत्र से गुजरना है तथा इसके बाद विश्व कप और एशेज सीरीज खेलनी है, इसलिए हमें अपनी टी-20 टीम और आगामी टेस्ट श्रृंखला की तैयारी के बीच सही संतुलन बनाना है।' स्टोइनिस और बेहरनडार्फ की वापसी के बारे में लैंगर ने कहा, 'मार्कस हाल में यूएई में टी-20 में नहीं खेल पाया क्योंकि उसने गेंदबाजी करना शुरू नहीं किया था। लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट है। जैसन बेहरनडार्फ ने भी पूरी फिटनेस हासिल करने के बाद टीम में जगह बनाई है।'

Australia's squad for the upcoming Gillette T20Is against South Africa and India has been announced https://t.co/zuuipw5yWj pic.twitter.com/A3Hgon71mN