AUSvsSA: बुरे दौर से गुजर रही आॅस्ट्रेलियाई टीम ने लगातार 7 वनडे में हार के बाद दर्ज की पहली जीत

कगिसो रबाडा (54/4) के बाद डेविड मिलर (51) के अर्धशतक के बावजूद दक्षिण अफ्रीका को एडिलेड ओवल मैदान पर दूसरे वनडे मैच में मेजबान आॅस्ट्रेलिया के हाथों सात रन से हार का सामना करना पड़ा। आॅस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीतकर तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। वनडे में लगातार सात मैच हारने के बाद आॅस्ट्रेलिया की यह पहली जीत है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए आॅस्ट्रेलिया को 48.3 ओवर में 231 रन पर समेट दिया। लेकिन, मेहमान टीम इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और वह निर्धारित 50 ओवर में नौ विकेट पर 224 रन ही बना सकी।

स्टोइनिस, हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस की कसी गेंदबाजी

दक्षिण अफ्रीका के लिए मिलर ने 71 गेंदों की पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया। उनके अलावा कप्तान फॉफ डु प्लेसिस ने 47, रीजा हेंड्रिक्स ने 16, एडिन मार्करम ने 19, हेनरिक क्लासेन ने 14, ड्वाण्न प्रीटोरियस ने 14 और लुंगी नगिदी ने नाबाद 19 रन बनाए। आॅस्ट्रेलिया की ओर से मार्कस स्टोइनिस ने 35 रन पर तीन विकेट, मिशेल स्टार्क ने 51 रन पर दो विकेट और जोश हेजेलवुड ने 42 रन पर दो विकेट लिए। पैट कमिंस ने अपने दस ओवर के कोट में 27 रन पर एक विकेट हासिल किए।

