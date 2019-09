मैनचेस्टर टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 185 रन से हराकर एशेज पर कब्जा बरकरार रखा

ऑस्ट्रेलिया ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 185 रनों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। इसके साथ ही यह कंफर्म हो गया कि एशेज ट्रॉफी इस बार भी ऑस्ट्रेलिया के पास ही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 497 रन बनाकर घोषित कर दी थी, इसके बाद इंग्लैंड को उसकी पारी में 301 रन पर ऑलआउट करके 196 रनों की बढ़त हासिल की। इंग्लैंड की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 4, मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 3-3 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 186 रन बनाकर घोषित कर दी और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 383 रनों का लक्ष्य रखा।

The first Aussie men's skipper to bring the #Ashes home from England since Steve Waugh in 2001. pic.twitter.com/Au7sNLqTqx

इंग्लैंड की बल्लेबाजी दोनों इनिंग ने रही फ्लॉप

इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य के जवाब में 91.3 ओवरों में 197 रनों पर ऑलआउट हो गई और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 185 रनों से चौथा टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड की दूसरी पारी में पैट कमिंस ने 4, नाथन लॉयन और जोश हेजलवुड ने 2-2 जबकि मिशेल स्टार्क और मार्नस लाबुशाने ने 1-1 विकेट लिए। एजबेस्टन में खेले गए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 251 रनों से हराया था। लॉर्ड्स में खेला गया सीरीज का दूसरा मैच ड्रॉ रहा था। इंग्लैंड ने लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स की 135 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से हराया था।

AUSSIES WIN! Hazlewood finishes it off to seal a 185-run victory at Old Trafford!



Australia retain the urn and now eye a drought-breaking series win on English soil with the final Test starting Thursday: https://t.co/QGHI08lhCI pic.twitter.com/HePsGOm1FL