IPL2018: दादी की मौत के बावजूद खेला ये क्रिकेटर, चार विकेट लेकर उन्हें किए समर्पित

किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एंड्रयू टाइ ने मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच में चार विकेट झटके और पर्पल कैप होल्डर भी बन गए। जब वो पर्पल कैप लेने गए तो उनकी आंखें नम हो गईं। राजस्थान रॉयल्स की पारी खत्म होने के बाद टाइ ने बातचीत में बताया कि आज ही उनकी दादी का निधन हुआ है।

उन्होंने कहा, 'मेरे लिए ये मुश्किल दिन था। आज मेरी दादी का निधन हो गया, मैं अपना ये प्रदर्शन उनको समर्पित करता हूं।' टाइ ने अजिंक्य रहाणे, बेन स्टोक्स, जोफरा आर्चर और जयदेव उनाद्कट के विकेट लिए। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ किंग्स इलेवन पंजाब को वापसी दिलाई थी। हालांकि बल्लेबाजी में के.एल. राहुल को छोड़कर और कोई बल्लेबाज नहीं चला, जिसके चलते किंग्स इलेवन पंजाब को 15 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

सोशल मीडिया पर भी एंड्रयू टाइ के जज्बे को फैन्स ने सलाम किया है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 158 रन बनाए, जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब 20 ओवर में सात विकेट पर 143 रन ही बना सका।

My heart broke when Andrew Tye started crying

💔

His grandmother passed away and it's never easy to stay strong when you lose someone that is close to you.



A salute to Tye's courage and what an amazing performance with the ball. #RRvKXIP #heartbroken pic.twitter.com/Tfixax7FLy