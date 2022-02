AUS vs SL: ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ किया आगाज, पहले टी20 मैच में श्रीलंका को 20 रन से हराया

ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त अरब अमीरात में विश्व कप जीतने के बाद अपने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शुक्रवार को श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम से 20 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज में शुरुआती बढ़त बनाई।

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 149 रन बनाये। उसकी तरफ से तीन बल्लेबाज बेन मैकडरमॉट (53), मार्कस स्टोइनिस (30) और जोश इंग्लिश (23) ही दोहरे अंक में पहुंचे।

श्रीलंका की तरफ से वाहिंदु हसरंगा ने तीन जबकि दुशमंत चमीरा, बिनुरा फर्नांडो और चमिका करुणारत्ने ने दो – दो विकेट लिए। श्रीलंका के सामने बड़ा लक्ष्य नहीं था लेकिन उसकी टीम आठ विकेट पर 122 रन ही बना सकी। बीच में बारिश आने के कारण श्रीलंका को 19 ओवर में 143 रन का लक्ष्य दिया गया था।



