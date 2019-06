ICC World Cup 2019 AUSvBAN: ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश के मैच में जमकर ट्रोल हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम

ICC World Cup 2019 Aus vs Ban: आईसीसी विश्व कप में गुरुवार (20 जून) को ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश को 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरह से टीम ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने डटकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना किया, उसने सबका दिल जीत लिया। 40-42 ओवर तक ऐसा भी लग रहा था कि बांग्लादेश 382 रनों का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में पांच विकेट पर 381 रन बनाए, जवाब में बांग्लादेश 50 ओवर में आठ विकेट पर 333 रन बना पाया।

इस मैच के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जमकर ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर कई मजेदार मीम शेयर किए गए। दरअसल इस पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के अलावा पाकिस्तान ने हर मैच में निराश किया है और लक्ष्य का पीछा करने के मामले में तो टीम काफी कमजोर साबित हुई।

कुछ ऐसे ट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोः

Pakis watching Bangladesh batting & realizing all the batsmen they could've had #AUSvBAN pic.twitter.com/CD2oK7h0ZU — Ahmar (@chawli_na_marna) June 20, 2019