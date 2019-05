स्टीव स्मिथ ने वर्ल्ड कप से पहले दिखाया दम, एक हाथ से लपका शानदार कैच- VIDEO

गेंद से छेड़छाड मामले में एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) क्रिकेट की दुनिया में वापस लौट आए हैं। स्मिथ विश्व कप (ICC world Cup 2019) की तैयारियों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने क्रिकेट में अपनी वापसी का ऐलान बेहद शानदार ढंग से किया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ अनाधिकृत वनडे मैच में उन्होंने एक हाथ से शानदार ब्लाइंडर कैच पकड़ा। उनके इस कैच ने टॉम लैथम को पवेलियन जाने के लिए मजबूर कर दिया।

यह वाकया 33वें ओवर में हुआ, जब बेहरेनडॉर्फ की एक धीमी गेंद पर बाएं हाथ के लैथम के बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद स्मिथ के पास पहुंची। स्मिथ ने तकरीबन 10 मीटर दौड़ते हुए एक हाथ से कैच पकड़ लिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस कैच के वीडियो को अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शेयर किया है।

WHAT A CATCH! Steve Smith has still got it! pic.twitter.com/WWM280MEiy