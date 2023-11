AUS vs AFG: ये सनकी ही ऐसा कर सकता था... विराट कोहली की मैक्सवेल को लेकर पोस्ट वायरल

ऐप पर पढ़ें

आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ एक समय ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में था, उसे देखकर किसी को भी नहीं लगा होगा कि ऑस्ट्रेलिया यह मैच जीत सकता है। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 291 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 91 रनों तक सात विकेट गंवा दिए थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम बड़ी मुश्किल से 100 रनों तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने जो किया, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। मैक्सवेल ने 128 गेंदों पर 201 रनों की नॉटआउट पारी खेली और दर्द में कराहने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाकर ही मैदान से लौटे। मैच के अगले दिन टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने मैक्सवेल की इस यादगार पारी को लेकर एक पोस्ट शेयर की है। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मैक्सवेल की फोटो शेयर करते हुए कुछ ऐसा लिखा, जो वायरल हो गया है। विराट की इस इंस्टा स्टोरी को मैक्सवेल ने खुद शेयर किया है।

विराट कोहली ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, 'सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते थे। सनकी ग्लेन मैक्सवेल' (Only you could do this. Freak Glenn Maxwell), मैक्सवेल की इस पारी को वनडे इंटरनेशनल इतिहास की सबसे इम्पैक्टफुल पारी में शुमार किया जा चुका है। 292 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 91 रनों तक सात विकेट गंवा दिए थे और यहां से मैक्सवेल ने मोर्चा संभाला, दूसरे छोर पर कप्तान पैट कमिंस 68 गेंद पर 12 रन बनाकर नॉटआउट लौटे।

वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए दोहरा शतक लगाने वाले मैक्सवेल दुनिया के महज पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मैक्सवेल से पहले कोई और बल्लेबाज कभी यह कारनामा नहीं कर पाया है। वर्ल्ड कप के इतिहास में 150+ के स्ट्राइक रेट से डबल सेंचुरी लगाने वाले भी मैक्सवेल पहले ही बल्लेबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच जीतना बहुत अहम था, इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में भी पहुंच गया है।