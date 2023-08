एश्ले गार्डनर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतकर रचा बड़ा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर

ऐप पर पढ़ें

ICC Player of the Month for July 2023: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने मंगलवार को प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर ने एलिस पेरी और नताली साइवर को पछड़कर जुलाई महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम किया है। गार्डनर जून में भी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई थीं। उन्होंने कुल चौथी बार यह अवॉर्ड जीता है। उन्होंने इस साल फरवरी और दिसंबर 2022 में भी पुरस्कार पर जब्जा जमाया था। गार्डनर ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। वह लगातार महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतने वाली पहली क्रिकेटर (पुरुष-महिला) बन गई हैं। इसके अलावा, वह एक साल में एक से ज्यादा बार अवॉर्ड जीतने वाली वाली भी पहली प्लेयर हैं।

गार्डनर ने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने टी20 और वनडे फॉर्मेट में बल्ले और गेंद से कमाल दिखाया। उन्होंने आरलैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज में भी छाप छोड़ी। गार्डनर ने पूरे महीने में 8 वनडे और टी20 इंटरनेशनल मैचों के दौरान 232 रन बनाए और 15 विकेट झटके। गार्डनर ने कहा, "जुलाई का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतना और लगातार पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनना बहुत ही सम्मान की बात है। महिला एशेज और आयरलैंड दौरे पर काफी व्यस्त समय रहा और ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो हासिल किया है उससे मैं वाकई खुश हूं। व्यक्तिगत तौर पर भी यह सुखद रहा कि मैंने इस दौरान बल्ले और गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया।''

वहीं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स को जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। उन्होंने हमवतन जैक क्रॉली और नीदरलैंड के उभरते सितार बास डी लीडे को पछाड़कर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड हासिल किया। वोक्स एशेज में संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे। उन्होंने महज तीन मैचों में 3.4 के इकॉनमी रेट से 22 विकेट चटकाए। उन्होंने नाबाद 32 और 36 रन की पारी भी खेली। वोक्स ने कहा, ''आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बनना शानदार है। एशेज में हमने जो कुछ भी किया वो टीम एफर्ट था। ऐसे में सभी की मेहनत थी, जिसके बिना कोई भी व्यक्तिगत पुरस्कार संभव नहीं है।''