THAILAND OPEN: आशीष कुमार का गोल्डन पंच, भारत ने जीते कुल 8 पदक

एशियाई चैम्पियनशिप में रजत पदक जीतने वाले आशीष कुमार ने शनिवार को थाईलैंड ओपन में पुरुषों के 75 किलोग्राम भारवर्ग के मुकाबले में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह आशीष का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला स्वर्ण पदक है। इस टूनार्मेंट में भारत के हिस्से कुल आठ पदक आए हैं जिसमें एक स्वर्ण, चार रजत और तीन कांस्य पदक शामिल हैं।

Hussam and Brijesh win 🥈!



🇮🇳’s @Hussamboxer and #BrijeshYadav settle for 🥈.

Hussam got defeated in a tough bout against 🇹🇭’s ChatChai by 5️⃣-0️⃣ while Brijesh lose out to Anawat.T by split decision 4️⃣-1️⃣.



Great efforts guys!

