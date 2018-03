स्मिथ और वॉर्नर को लेकर भज्जी से बिल्कुल अलग है नेहरा जी की राय, जानें

टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेंदबाजी कोच आशीष नेहरा का मानना है कि केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में गेंद से छेड़खानी करने को दोषी पाए गए आस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ और उप-कप्तान डेविड वार्नर पर आजीवन प्रतिबंध काफी कड़ी सजा हो जाएगी। आॅस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरून बेनक्रॉफ्ट ने येलो टेप के माध्यम से गेंद से छेड़छाड़ की थी। इस गलती को बाद में स्मिथ और बेनक्रॉफ्ट ने कबूल कर लिया था और स्मिथ ने कहा था कि टीम के 'टॉप लीडरशिप' ने बकायदा इसके लिए योजना बनाई थी। कबूलनामे के बाद स्मिथ और वार्नर को टेस्ट मैच के बाकी बचे दो दिनों के लिए उनके पदों से हटा दिया गया था। क्रिकेट आॅस्ट्रेलिया (सीए) इस मामले में जांच कर रहा है और अब ऐसी खबरें भी हैं कि बोर्ड इन दोनों पर अजीवन प्रतिबंध लगा सकता है।

Life ban will be really harsh for them. Not just for them, but for any player. You have to give them credit that they admitted their mistake. I think to step down from the captaincy & one test match ban is enough for both the players: Ashish Nehra #BallTampering #Australia pic.twitter.com/q3UGHiZyLQ