ASHES 2019; 3rd Test: जोफ्रा आर्चर ने झटके 6 विकेट, ऑस्ट्रेलिया 179 रन पर ढेर

तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की तूफानी गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने एशेज टेस्ट सीरीज 2019 के लीड्स में खेले जा रहे तीसरे मुकाबले के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 179 रन पर समेट दी। अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे जोफ्रा आर्चर ने 45 रन देकर 6 विकेट झटके। उनके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 और क्रिस वोक्स तथा बेन स्टोक्स ने 1-1 विकेट लिया। स्टीवन स्मिथ के बिना खेल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर 2 विकेट जल्दी गंवा दिए। जिसके बाद डेविड वॉर्नर (61) और मार्नस लाबुशेन (74) ने तीसरे विकेट के लिए 111 रन जोड़कर स्थिति संभाली। इन दोनों के अलावा केवल कप्तान टिम पेन (11) ही दोहरे अंक में पहुंचे।

