ASHES: AUS ने 4-0 से जीती सीरीज, बल्लेबाजी के लिए नहीं आ पाए रूट

एशेज सीरीज 2017-18 को ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से अपने नाम कर लिया। सीरीज के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एक पारी और 123 रनों से हराया। पहली और दूसरी पारी में चार-चार विकेट लेने वाले पैट कमिंस को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ मैन ऑफ द सीरीज चुने गए।

