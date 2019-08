Ashes 2019: स्टोक्स-लीच के दम पर इंग्लैंड ने बनाए ये 3 बड़े रिकॉर्ड

Ashes 2019, England vs Australia 3rd Test at Headingley: हरफनमौला बेन स्टोक्स की नाबाद शतकीय पारी और आखिरी विकेट के लिए जैक लीच (नाबाद एक) के साथ 76 रन की अटूट साझेदारी से इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के तीसरे मैच में रविवार (25 अगस्त) को यहां ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबार कर ली है। अभी दो टेस्ट खेले जाने बाकी हैं।

पहली पारी में मात्र 67 रन पर आउट होने वाली इंग्लैंड की टीम ने पांचवें और अंतिम दिन दूसरी पारी में नौ विकेट पर 362 रन बनाकर शानदार जीत हासिल की। इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाने वाले हीरो बेन स्टोक्स को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला। स्टोक्स ने 219 गेंदों पर नाबाद 135 रन की मैच विजयी पारी में 11 चौके और आठ छक्के लगाए। उन्होंने विजयी चौका भी मारा। इस टेस्ट में कई रिकॉर्ड बने।

चौथी पारी में 359 रन बनाकर जीत दर्ज करना इंग्लैंड की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले क्रिकेट के इस सबसे लंबे फॉर्मेट में वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1928-29 में 332 रन बनाकर जीता था।

सफलतापूर्वक रनों का पीछा करते हुए इंग्लैंड को बड़ी जीत इस तरह मिली हैः

359 vs ऑस्ट्रेलिया, लीड्स 2019

332 vs ऑस्ट्रेलिया, एमसीजी 1928-29

315 vs ऑस्ट्रेलिया, लीड्स 2001

305 vs न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च 1996-97

दिलचस्प बात है कि जैक लीच और बेन स्टोक्स के बीच हुई 76 रन की भागीदारी 10वीं विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी रही। लीच ने केवल एक रन बनाया। इससे पहले कुशल परेरा और विश्वा फर्नांडो के बीच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में, 2019 में 78 रन की भागीदारी हुई थी। इसके बाद बेन स्टोक्स और लीच के बीच 76 नाबाद रनों की भागीदारी।

10वीं विकेट के लिए चौथी पारी में चेज करते हुए अधिकतम साझेदारी:

78* कुसल परेरा - विश्वा फर्नांडो vs साउथ अफ्रीका, डरबन 2019

76* बेन स्टोक्स- जैक लीच vs ऑस्ट्रेलिया, लीड्स 2019

57* इंजमाम उल हक - मुश्ताक अहमद vs ऑस्ट्रेलिया, कराची 1994

यह चौथा मौका था जब इंग्लैंड ने एक विकेट से मैच जीता। एक बार ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने इंग्लिश टेलेंडर्स को एक्सपोज किया तो स्टोक्स ने अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। मेहमान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन बेन स्टोक्स को रोक नहीं पाए। इंग्लैंड ने चार मौकों पर एक विकेट से जीत दर्ज की हैः

इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट में एक विकेट से जीत:

1902 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमसीजी पर 1907-08 में

1922-23 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड्स में, 2019 में।

बता दें कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में 4 सितंबर से खेला जाएगा।