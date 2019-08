स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्टंप माइक में कुछ ऐसा बोला, अंपायर ने बदल दिया फैसला- VIDEO Viral

Ashes 2019, England vs Australia 3rd Test at Headingley: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का तीसरा मैच हेंडिग्ले में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने हेडिंग्ले में तीसरे टेस्ट मैच में नाबाद 75 रन बनाकर तीन दिनों के अंदर टेस्ट जीतने के ऑस्ट्रेलिया के सपने को पूरा नहीं होने दिया। शनिवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होते समय इंग्लैंड ने तीन विकेट पर 156 रन बना लिए थे जिसे मैच जीतने के लिए और 203 रन बनाने हैं। मैच के तीसरे दिन कैमरे में एक मजेदार नजारा भी कैमरे में कैद हुआ। मैच के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्टंप माइक में अंपायर से चौका हटाने की अपील की, जिसे अंपायर ने मान भी लिया। सोशल मीडिया पर अब इस किस्से को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत छह विकेट पर 171 रन से की जब मार्नस लॉबुशेन 53 रन और जेम्स पैटिनसन दो रन बनाकर खेल रहे थे। यह वाकया मैच के 62वें ओवर में घटा। स्टुअर्ट ब्रॉड की बाउंसर को लॉबुशेन ने हुक किया, लेकिन गेंद उनके हेलमेट पर लगी। गेंद हेलमेट में लगने के बाद विकेटकीपर के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री लाइन के पास पहुंच गई। मैदानी अंपायर ने इस पर चौके का इशारा किया।

हालांकि, रिप्ले में यह साफ था कि गेंद ने बल्ले को नहीं छुआ है। मैदानी अंपायर के फैसले के मुताबिक यह चौका लॉबुशेन के स्कोरकार्ड में जुड़ा जबकि नियम के मुताबिक यह एक्सट्रा में जुड़ना चाहिए था। ऐसे में स्टुअर्ट ब्रॉड स्टंप्स के पास गए और माइक में चिल्लाकर कहा, ‘क्या आप ये चौका हटा सकते हैं प्लीज?’ मैदानी अंपायर स्टुअर्ट ब्रॉड की आवाज सुनकर अपनी गलती सुधारी और अपना फैसला बदल दिया।

स्टुअर्ट ब्रॉड के इस वीडियो पर फैन्स कुछ इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

So now you don't need DRS in cricket, just send your message straight to third umpire through stumps mics.... Well, Stuart Broad just did! #Ashes

Stuart Broad must have been asking the scorers to remove the leg byes from his tally in the hope that he doesn’t concede more than the entire English team scored in the first innings #Ashes #ENGvAUS