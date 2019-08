Ashes 2019: स्टीव स्मिथ का तीसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध, गर्दन पर लगी थी आर्चर की बाउंसर

Ashes 2019, England vs Australia 2nd Test at Lords: एशेज सीरीज में जबरदस्त फॉर्म में खेल रहे बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) गर्दन पर लगी चोट से लॉर्ड्स में शेष दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे और उनका तीसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। स्मिथ की चोट से ऑस्ट्रेलिया को गहरा झटका लगा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच गुरुवार (22 अगस्त) से हेंडिग्ले, लीड्स में खेला जाना है।

ऑस्ट्रेलिया ने एजबेस्टन में खेला गया पहला टेस्ट मैच 251 रन से जीता था। इस टेस्ट की दोनों पारियों में स्टीव स्मिथ ने शतक जड़ा था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा रोमांचक लॉर्ड्स टेस्ट ड्रॉ पर छूटा। पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 154/6 का स्कोर बनाकर मुकाबला ड्रॉ करवाया।

लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में खेलने नहीं उतरे स्मिथ

लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 92 रन बनाए। मैच की दूसरी पारी में वह चोट की वजह से नहीं खेलने नहीं उतरे। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान जोफ्रा आर्चर के एक खतरनाक बाउंसर ने स्टीव स्मिथ की गर्दन को चोटिल किया और उन्हें रिटायर हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। उस समय वह 80 रन पर खेल रहे थे। बाद में दोबारा मैदान पर आकर उन्होंने अपना स्कोर 92 तक पहुंचाया।

आर्चर के बाउंसर से चोटिल हुए स्मिथ

बता दें कि लॉर्ड्स में एशेज के दूसरे मैच के चौथे दिन तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 148.7 किमी की रफ्तार वाली शॉर्ट गेंद उनकी गर्दन के उस हिस्से पर लगी थी, जो हेलमेट से ढका नहीं था। स्टीव स्मिथ तब मैदान पर गिर पड़े थे और उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था। हालांकि, कुछ देर बाद वह मैदान में लौट आए थे।

A painful blow for Smith - @JofraArcher is bowling serious heat right now! Scorecard/Clips: https://t.co/Ed4jO1fJ9r #Ashes pic.twitter.com/GeHqNGICmM

स्टीव स्मिथ की गर्दन के होंगे और स्कैन

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि स्टीव स्मिथ को मस्तिष्काघात से परेशानी हो रही है। उन्हें सिरदर्द, चक्कर आना, थकावट और अस्वस्थ जैसा महसूस हो रहा है, इसलिए उन्हें लॉर्ड्स टेस्ट से हटाया जा रहा है। स्मिथ की गर्दन का अभी और स्कैन कराया जाएगा और देखा जाएगा कि उनकी चोट कहीं ज्यादा तो नहीं है।

Two sensational talents One incredible #Ashes contest Our best wishes are with Steve Smith pic.twitter.com/BRlLrqR7Hm

मार्नस लॉबुशेन उतरे स्मिथ का सबस्टीट्यूट बनकर

पांचवें दिन के खेल के लिए स्मिथ की जगह मार्नस लॉबुशेन को बतौर सबस्टीट्यूट टीम में शामिल किया गया है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आईसीसी के नियमों में बदलाव के बाद यह पहला मौका है, जब कोई खिलाड़ी किसी टेस्ट मैच के बीच में बतौर सबस्टीट्यूट एकादश में शामिल किया जा रहा है। स्मिथ के आगामी गुरुवार से होने वाले सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में खेलने पर भी संशय बना हुआ है।

Marnus Labuschagne had big shoes to fill as Test cricket's first concussion substitute and stood up in a big way for Australia to post a fighting 59 on the final day #Ashes pic.twitter.com/onKWxqZcMt