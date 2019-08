Ashes 2019: टेस्ट के 'डॉन' बन रहे स्टीव स्मिथ, विराट कोहली को छोड़ा पीछे

Ashes 2019, Australia vs England: एक साल के प्रतिबंध के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने सबसे कम पारियों में 25 टेस्ट शतक लगाने के मामले में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। स्मिथ ने यहां इंग्लैंड के साथ जारी एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को दूसरी पारी में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने पहली पारी में 144 और दूसरी पारी में 142 रन बनाए।

स्मिथ ने 119 पारियों में अपने करियर का 25वां टेस्ट शतक लगाया, जबकि कोहली ने 127 पारियों में यह कीर्तिमान स्थापित किया था। सर डॉन ब्रैडमैन ने सबसे कम 68 पारियों में 25 टेस्ट शतक लगाया था। स्टीव स्मिथ का एशेज में यह 10वां शतक है। उनसे आगे अब केवल ब्रैडमैन (19 शतक) और इंग्लैंड के जैक हॉब्स (12) हैं।

टेस्ट में शतकों के विश्व रिकॉर्डधारी सचिन तेंदुलकर ने 25 शतकों तक पहुंचने के लिए 130 पारियां ली थीं। महान ओपनर सुनील गावस्कर 138 पारियों में 25 शतकों तक पहुंचे थे।

स्मिथ एशेज टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं। वह 2002 में मैथ्यू हैडन के बाद पहले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एशेज मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है।

