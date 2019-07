ASHES 2019: 1st टेस्ट के लिए वॉर्न ने चुनी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI

1 अगस्त से एशेज सीरीज शुरू होने वाली है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज को सम्मान की जंग के रूप में देखा जाता है। फिलहाल एशेज ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिन्होंने 18 महीने पहले इंग्लैंड को 4-0 से हराकर एशेज पर कब्जा जमाया था। एशेज से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न ने पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन प्रिडिक्ट किया है। इंग्लैंड ने हाल ही में विश्व कप खिताब अपने नाम किया है और अब टीम एशेज जीतकर इस मजे को दोगुना जरूर करना चाहेगी।

वॉर्न की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन में मार्कस हैरिस, ट्रैविस हेड और मैथ्यू वेड शामिल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया-ए के इंग्लैंड दौरे में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। फरवरी में श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज के दौरान हेड और पैटिंसन शानदार फॉर्म में थे, जबकि डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा अपने टेस्ट कप्तान टिम पेन की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन को जारी रखने की कोशिश करेंगे।

वॉर्न के मुताबिक पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग इलेवनः डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मैथ्यू वेड, टिम पेन, जेम्स पैटिनसन, पैट कमिंस, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क या जोश हेजलवुड।

And here’s my Aussie Ashes team/squad for the 1st test. Warner Harris Khawaja Smith Head Wade Paine Pattinson Cummins Lyon Starc / Hazlewood Plus in Squad. A Carey, J Richardson, C Bancroft, M Marsh & W Pucovski

उम्मीद की जा रही है कि ख्वाजा एशेज के पहले टेस्ट तक बिल्कुल फिट हो जाएंगे। आपको बता दें कि ख्वाजा विश्व कप के दौरान चोटिल हो गए थे। वॉर्न ने ख्वाजा को अपनी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया है। वहीं वॉर्न ने इंग्लैंड की टीम में 12 खिलाड़ियों के नाम प्रिडिक्ट किए हैं।

वॉर्न के मुताबिक पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12 सदस्यीय टीमः जेसन रॉय, जेक क्रॉली, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, बेन फॉक्स, मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन और मार्क वुड।

Here’s my England 12 for the first #ashes test



Roy

Z Crawley

Bairstow

Root

Stokes

Buttler

Foakes wk

Ali

Archer

Broad

Anderson

Wood



If another batsman was scoring big runs I would select them & have Joss keep. But, Foakes is a good option. 12th man decided on conditions