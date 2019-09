ASHES 2019 4th TEST: स्टीव स्मिथ ने ठोका करियर का 26वां शतक, बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

प्रचंड फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे एशेज टेस्ट सीरीज 2019 के चौथे मुकाबले में अपने करियर का 26वां शतक ठोका। वर्तमान एशेज सीरीज में स्मिथ का यह तीसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने एजबेस्टन में खेले गए पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में क्रमश: 144 और 142 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 251 रनों से जीती। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में स्मिथ ने पहली पारी में 92 रन बनाए थे।

Just for the big guns, this list...

3+ hundreds in a single Test series

Bradman 5 times

Sobers 5

STEVE SMITH 4

Kallis 4

Gavaskar 3

Harvey 3

Hayden 3

Lara 3