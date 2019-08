VIDEO: नाथन लॉयन ने गंवाया रनआउट करने का मौका, हो गए ट्रोल

Ashes 2019, England vs Australia, 3rd Test: एशेज 2019 का तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने गंवा दिया, बावजूद इसके कि वह अधिकांश समय तक मैच पर अपना दबदबा बनाए रहा। इंग्लैंड को पहली पारी में 67 रन पर आउट करने के बाद तो यह लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं हारेगा। जब ऑस्ट्रेलिया ने चौथी पारी में इंग्लैंड को 359 रनों का लक्ष्य दिया तब भी इंग्लैंड की जीत दूर की कौड़ी दिखाई पड़ रही थी। हालांकि, अंत में कुछ अवसर गंवाने और कुछ खराब अंपायरिंग की बदौलत इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत मिल गई। मैच के दौरान नाथन लॉयन ने गेंद पकड़ने में चूक की, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

इस मैच को बेन स्टोक्स की नायकत्व से भरी पारी के लिए याद रखेंगे। इस ऑल राउंडर ने मैच में 4 विकेट लिए। इसके बाद शानदार 135 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। स्टोक्स को जॉनी बेयरेस्टो और आखिर में जैक लीच से सपोर्ट मिला, लेकिन ऑस्ट्रेलियन फैन्स नाथन लॉयन को इस बात के लिए जमकर ट्रोल किया क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी को रन आउट करने का एक आसान सा मौका गंवा दिया था।

कंगारुओं को जीत के लिए केवल एक विकेट की जरूरत थी। बेन स्टोक्स ने लॉयन की गेंद को रिवर्स स्वीप किया। लीच रन लेने के लिए हाफ क्रीज तक दौड़ पड़े। फील्डर ने रॉकेट की गति से गेंद लॉयन के पास फेंकी। लॉयन स्टंप्स के पीछे खड़े थे, लेकिन नर्वसनेस के कारण गेंद लॉयन के हाथों से फिसल गई।

जैक लीच उस समय क्रीज से दो फीट दूर थे। थ्रो सीधी लॉयन के हाथों में पहुंची थी। उन्हें गेंद को पकड़ कर सिर्फ स्टंप्स पर मारना था, लेकिन लॉयन ने यह अवसर गंवा दिया। सोशल मीडिया पर नाथन लॉयन को उनकी इस गलती के लिए जमकर ट्रोल किया गया।

Nathan Lyon needed this run out for Australia to win and he stuffed it up pic.twitter.com/jOtP1iJ21e — @Georgebakhos1 (@GeorgeBakhos1) August 25, 2019

Time for Nathan Lyon to retire🏏🕷🤨 — David Bowmaker (@david_bowmaker) August 26, 2019

Tim Paine blowing Australia’s last review an over before he needed it — Daniel Collison (@dc5969) August 25, 2019

Way too positive so soon after the game Neroli... need a day of blaming the umpire, shaking our head in disbelief at wasting the the review and feeling a bit of empathy for Nathan Lyon.. — Dave Hutchison (@dockerhutch) August 26, 2019

इसके अगली ही गेंद पर बेन स्टोक्स के पैड पर एक गेंद लगी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कोई रिव्यू नहीं बचा था। बेन स्टोक्स 135 रनबनाकर नाबाद रहे। उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर टीम को 1-1 से बराबरी पर ला दिया।