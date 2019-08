माइकल वॉन ने ब्रिटिश PM से की बेन स्टोक्स को 'नाइटहुड' देने की मांग

बेन स्टोक्स की नाबाद 135 रनों की यादगार पारी ने इंग्लैंड के पूर्व और मौजूदा खिलाड़ियों पर अपना जादू चला दिया है और हर कोई इस हरफनमौला खिलाड़ी द्वारा किए गए करिश्मे को सलाम कर रहा है। स्टोक्स ने तीसरे टेस्ट में रविवार को बेहतरीन पारी खेल कर ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत छीन ली और इंग्लैंड को एशेज सीरीज में बराबरी पर ला दिया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन तो बेन स्टोक्स से इतने प्रभावित हुए कि इस हरफनमौला के लिए उन्होंने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से 'नाइटहुड' देने की डिमांड कर दी। माइकल वॉन ने ट्वीट किया, 'हम भूल गए कि बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 25 ओवर का स्पेल डालने के बाद इंग्लैंड को जीत दिलाई। यह आदमी हद दर्जे का जुनूनी है। इसे नाइटहुड दीजिए बोरिस जॉनसन।'

We forget that @benstokes38 WON England the game with that 25 Over spell in the 2 nd Aussie innings ... The guy is a bloody freak ... Just give him his Knighthood now @BorisJohnson ... #Ashes — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 26, 2019

इंग्लैंड के एक और पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने ट्वीट किया, 'आप ऐसा नहीं कर सकते बेन स्टोक्स...।'

You cannot do that Ben Stokes ..... — Nasser Hussain (@nassercricket) August 25, 2019

Ben Stokes is one hell of a cricketer !! — Nasser Hussain (@nassercricket) August 25, 2019

इंग्लैंड की टीम 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने नौ विकेट 286 रनों पर ही खो बैठी थी। ऑस्ट्रेलिया की इस मैच में जीत और एशेज पर कब्जा पक्का लग रहा था लेकिन स्टोक्स ने आखिरी बल्लेबाज जैक लीच के साथ मिलकर इंग्लैंड को एक विकेट से जीत दिला दी।

अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को दो बार विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि मैंने टेस्ट मैदान पर इससे बेहतर कुछ देखा है या नहीं। उनके द्वारा लगाए गए कुछ शॉट तो शानदार थे ही, साथ ही इस दवाब के क्षण में जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए, वो भी लाजवाब है।'

इंग्लैंड की मौजूदा टीम के सदस्य जो डेनले ने कहा, 'मैं हमारी जीत की ज्यादा संभावनाएं देखता हूं। ड्रेसिंग रूम में काफी आत्मविश्वास है।'

टीम के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, 'अविश्वसनीय। इस लड़के के पास शेर का दिल है। उन्होंने अपने अर्धशतक का जश्न नहीं मनाया, शतक का भी नहीं। उनके लिए यह सिर्फ टेस्ट मैच जीतने की बात है। उनके रास्ते में जो भी आए, वो उसके हकदार हैं।'

इसी के साथ स्टोक्स ने महान ब्रिटिश खिलाड़ियों इयान बॉथम और एंड्रयू फ्लिंटाफ की बराबरी कर ली है। बॉथम ने 1981 में खेले गए एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में पहली पारी में छह विकेट लिए थे और 50 रन बनाए थे। दूसरी पारी में बाथम ने 149 रनों की पारी खेलकर मैच का पासा पलट दिया था और ऑस्ट्रेलिया को 18 रनों से हार सौंपी थी। एंड्रयू फ्लिंटाफ ने 2005 एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में 68 और 73 रन बनाए थे और सात विकेट लेकर इंग्लैंड को दो रनों से रोमांचक जीत दिलाई थी।

ASHES 2019: इंग्लैंड की जीत से बेखबर थे PM जॉनसन, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने दी जानकारी

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।