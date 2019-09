Ashes 2019 Eng vs Aus: जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं चौथे टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलिकास्ट

Ashes 2019, England vs Austalia 4th Test at Old Trafford, Manchester: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बुधवार (4 सितंबर) से शुरु होने वाले एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में दोनों टीमों के बीच बढ़त के लिए जबरदस्त मुकाबला होगा। दोनों के बीच यह 350वां टेस्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम में पहला टेस्ट 251 रन के बड़े अंतर से जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने लंदन में दूसरा टेस्ट नाजुक हालात से गुजरते हुए ड्रा करा लिया था। लीड्स में तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पास जीत के लिए पूरा मौका था जब उसने 359 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे इंग्लैंड के नौ विकेट 286 रन पर गिरा दिए थे। लेकिन बेन स्टोक्स ने नाबाद 135 रन की चमत्कारिक पारी खेलकर इंग्लैंड को एक विकेट से जीत और सीरीज में 1-1 से बराबरी दिला दी थी।

एशेज का रोमांच चरम पर पहुंच चुका है और चौथे टेस्ट में दोनों टीमें बढ़त बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले के लिए नंबर तीन बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को टीम से हटा दिया है जबकि जेम्स पैटिनसन को भी टीम से बाहर रखा गया है। इस मुकाबले में स्टीवन स्मिथ वापसी करेंगे जो गर्दन पर गेंद लगने के कारण तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे। स्मिथ ने पहले दो टेस्ट में जिन्होंने पहले दो टेस्ट में 144, 142 और 92 रन की पारियां खेली थी। उन्होंने डबीर्शायर के खिलाफ अभ्यास मैच में उतरकर अपनी फिटनेस साबित की थी जिसके बाद उन्हें अंतिम 12 में शामिल किया गया है।

भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलिकास्ट?

भारत में एशेज के सभी मैचों का लाइव टेलिकास्ट सोनी सिक्स चैनल पर देखा जा सकेगा। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv पर देखी जा सकेगी।

कब और कहां खेला जाना है मैच?

ये एशेज 2019 का चौथा टेस्ट मैच है जो 4 से 8 अगस्त के बीच खेला जाना है। मैच मैनचेस्टर को ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा।

किस समय शुरू होगा मैच?

1 अगस्त, गुरुवार, सुबह 11.00 बजे (लोकल टाइम), सुबह 10.00 बजे (जीएमटी), दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कहां लाइव टेलिकास्ट देख सकते हैं?

इंग्लैंड में स्काइ स्पोर्ट्स पर आप एशेज मैचों का लाइव टेलिकास्ट देख सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया में चैनल9 पर आप मैच का लाइव टेलिकास्ट देख सकेंगे।

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कहां लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं?

इंग्लैंड में Sky Go, ऑस्ट्रेलिया में 9now पर आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे।