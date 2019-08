Ashes 2019: लेंगर ने चोटिल स्मिथ को वापस बल्लेबाजी के लिए भेजने का किया बचाव

Ashes 2019, England vs Australia 2nd Test at Lords: ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लेंगर ने मध्यक्रम के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को चोटिल होने के बाद दोबारा बल्लेबाजी के लिए भेजने के अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्मिथ को बल्लेबाजी के लिए भेजकर किसी तरह का जोखिम नहीं लिया है।

ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन स्मिथ जब 80 रन के स्कोर पर खेल रहे थे, तभी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की 148.7 किमी की रफ़्तार वाली गेंद उनकी गर्दन के उस हिस्से पर लगी थी जो हेलमेट से ढका नहीं था।

Ashes 2019: स्टीव स्मिथ का तीसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध, गर्दन पर लगी थी आर्चर की बाउंसर

स्मिथ गेंद लगाने के बाद मैदान पर गिर पड़े थे और उन्हें मैदान से बाहर ले जाकर उनका इलाज किया गया, लेकिन उन्हें 46 मिनट बाद ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरना पड़ा और वह 92 के स्कोर पर आउट हुए। स्मिथ इस तरह सीरीज में लगातार तीसरा शतक बनने से चूक गए।

कोच जस्टिन लेंगर ने कहा, “स्मिथ सभी तरह के टेस्ट में पास होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे थे। टीम के सभी खिलाड़ी मेरे बच्चे जैसे हैं और उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचे मैं ऐसी कोई चीज नहीं कर सकता। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में चोट लगना आम बात है। मेडिकल टीम ने स्मिथ को फिट घोषित किया था और वह भी बल्लेबाजी करना चाहते थे।”

After avoiding a fractured arm and then passing the concussion tests, there was simply no stopping Steve Smith from returning to the crease! #Ashes pic.twitter.com/0WlnZX0ZJR