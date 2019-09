एशेज 2019: स्टीव स्मिथ के लिए आईसीसी ने किया ये खास ट्वीट 

ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एशेज सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के दूसरे दिन स्टीव स्मिथ ने शानदार 211 रनों की पारी खेली। इसके लिए उन्होंने 319 गेंदें खेलीं। इसमें 24 चौके और दो विशाल छक्के शामिल हैं। स्मिथ ने इस पारी से कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए और आस्ट्रेलिया को ड्राइविंग सीट पर पहुंचा दिया।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्मिथ की इस विशेष पारी की तारीफ की। आईसीसी ने उन बातों पर भी ध्यान दिलाया जो स्मिथ को इस दौर की बेस्ट बल्लेबाज बनाती हैं। गेंद से छेड़छाड़ मामले में एक साल के लिए निलंबित स्टीव स्मिथ ने अगस्त में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की, लेकिन वह इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।

आईसीसी ने ऑफिशियल टि्वटर पर उनके आंकड़े देते हुए इसे शानदार उपलब्धि बताया।

Steve Smith is now the highest run-getter in 2019. Here's the monthly break-up!

Jan: 0

Feb: 0

Mar: 0

Apr: 0

May: 0

Jun: 0

Jul: 0

Aug: 378 runs in 3 innings

Sep: 211 runs in 1 innings 🔥 pic.twitter.com/uZbNcU2NPq