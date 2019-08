शोएब अख्तर ने ट्विटर पर जोफ्रा आर्चर की लगाई क्लास, तो युवराज सिंह ने ऐसे उड़ाया रावलपिंडी एक्सप्रेस का मजाक

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को आड़े हाथों लेते हुए एक ट्वीट किया है, जिसको लेकर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने उनका मजाक उड़ाया है। एशेज सीरीज के लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान जोफ्रा आर्चर की बाउंसर गेंद पर स्टीव स्मिथ चोटिल हो गए थे, जिसके चलते वो दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए भी नहीं उतर सके। अख्तर ने इस पूरे किस्स के लिए आर्चर को फटकार लगाई है।

अख्तर ने ट्विटर पर लिखा, 'बाउंसर गेंद खेल का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब एक गेंदबाज की गेंद बल्लेबाज के सिर पर लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है, तो ऐसे में गेंदबाज को चाहिए होता है कि वो बल्लेबाज के पास जाए और उससे पूछे कि क्या वो सही है? आर्चर ने ये अच्छा नहीं किया कि जब उनकी गेंद स्मिथ की गर्दन पर लगी तो वो वहां से चले गए, जबकि स्मिथ दर्द में थे। मैं हमेशा सबसे पहले बल्लेबाज के पास जाता था और उनका हालचाल पूछता था।'

Yes you did ! But your actual words were hope your alright mate cause there are a few more coming 🤣🤣🤣🤣🤪