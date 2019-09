Ashes 2019, 4th Test: जानें, इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंगXI से पिच रिपोर्ट तक सबकुछ

Ashes 2019, England vs Austalia 4th Test at Old Trafford, Manchester: बेन स्टोक्स के नाबाद शतक के दम पर तीसरे मैच को जीत बराबरी करने वाली इंग्लैंड की टीम आत्मविश्वास से भरी है और इसी के दम पर वह बुधवार से यहां शुरू हो रहे एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर मात दे बढ़त बनाने बनाना चाहेगी।

सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। दूसरा मैच ड्रॉ था। तीसरे मैच में बेन स्टोक्स के शतक के दम पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीन सीरीज में बराबरी की थी।

इस मैच में हालांकि इंग्लैंड के लिए एक चिंता की बात है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खबर है। इन फॉर्म ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ इस मैच में वापसी करेंगे। कायदे से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का अगर इस सीरीज में पलड़ा भारी रहा है तो उसका बहुत बड़ा कारण स्मिथ हैं।

जोफ्रा आर्चर बनेंगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की मुसीबत

इंग्लैंड के लिए स्मिथ का वापस आना जरूर परेशानी का सबब होगा, लेकिन जोफ्रा आर्चर जिस तरह की फॉर्म में हैं उससे मेजबान को राहत होगी। आर्चर इंग्लैंड की मजबूत कड़ी रहे हैं। वह जेम्स एंडरसन के स्थान पर टीम में आए थे और अनुभवी गेंदबाज की कमी को उन्होंने खलने नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए उनका सामना करना आसान नहीं होगा।

दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन कुछ ऐसा हो सकता है:

ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंगXI : टिम पेन (कप्तान/विकेटकीपर), स्टीवन स्मिथ, डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस, मार्नस लाबुस्शाने, ट्रेविस हेड, मैथ्यू वेड, (विकेटकीपर), पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, नाथन लॉयन, जोश हेजलवुड।

इंग्लैंड का प्लेइंगXI : जो रूट (कप्तान), रोरी बर्न्स, जो डेनली, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरेस्टो (विकेटकीपर), जोस बटलर, क्रेग ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच।

पिच रिपोर्ट:

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच स्पिनर्स और पेसर दोनों की मदद करेगी।

मौसम का हाल

मैनचेस्टर में बारिश की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मैच के पांचों दिन बारिश की वजह से खेल प्रभावित हो सकता है।

कब-कहां-कैसे देखें मैच

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच 4 सितंबर से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।