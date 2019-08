ASHES 2019; 3rd TEST: जो रूट के संघर्ष से मैच में इंग्लैंड की उम्मीदें जिंदा

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और जो डेनली की संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी से इंग्लैंड ने एशेज श्रृंखला के लीड्स में खेले जा रहे तीसरे मैच के तीसरे दिन स्टंप्स के समय 156 रन बना लिए थे। इंग्लैंड को यह मुकाबला जीतने के लिए 203 रन की दरकार है, ज​बकि ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट की। तीसरे दिन लंच के बाद दूसरे सत्र में ऑस्ट्रेलिया ने चार गेंद के अंदर दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट चटका दिए और इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर मात्र 15 रन था। जिसके बाद ऐसा लगा की टीम पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी लड़खड़ा जाएगी लेकिन जो रूट और जो डेनली ने संघर्ष का जज्बा दिखाया।

That's stumps! England have showed some fight with the bat as Root finishes the day unbeaten on 75, while Stokes is 2* from 50 balls.



England need 203 more runs to win, Australia need seven wickets to retain the urn: https://t.co/visbN6mBCo #Ashes pic.twitter.com/6nrae8ZXJR