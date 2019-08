VIDEO: स्टंप्स से टकराई गेंद, फिर भी आउट नहीं हुए जो रूट

Ashes 2019, England vs Australia: एशेज 2019 के पहले टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड भाग्यशाली रहा। कप्तान जो रूट मैच के दूसरे दिन एजबेस्टन में जेम्स पैटिंसन की एक गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन बेल्स नहीं गिरी और उन्हें जीवनदान मिल गया। इसके बाद पारी के 21वें ओवर में पैटिंसन की ही एक गेंद पर रूट को आउट दे दिया गया। उस समय इंग्लैंड का स्कोर 53 रन पर एक विकेट था।

जो रूट ने तत्काल रिव्यू लिया, तीसरे अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया। यह साफ था कि गेंद बल्ले से लग कर स्टंप्स को लगी थी लेकिन बेल्स नहीं गिरीं और वह नॉट आउट रहे। पैटिंसन दुर्भाग्यशाली रहे। इससे पहले उन्होंने जेसन रॉय को 10 रन पर आउट किया। स्टीव स्मिथ ने उन्हें कैच आउट किया। इंग्लैंड का स्कोर सात ओवर में 22 रन पर एक विकेट था।

जो रूट लंच के बाद 57 रन बनाकर पीटर सिडल का शिकार बने। उन्होंने 119 गेंदों की अपनी पारी में 6 चौके लगाए।

