Ashes 2019, ENGvsAUS: पहले दिन अंपायरों ने लिए 7 गलत फैसले, हुए ट्रोल

Ashes 2019, England vs Australia, 1st Test Day 1: आईसीसी विश्व कप 2019 के बाद से ही अंपायरिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग का गिरता स्तर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्व कप 2019 के फाइनल में भी अंपायरिंग को लेकर खूब बहस हो चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज से टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज 2019 का पहला टेस्ट बर्मिंघम के एजबेस्ट में खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के पहले ही दिन एक बार फिर से बेहद खराब अंपायरिंग देखने को मिली।

सबसे ज्यादा अनुभवी अंपायर कुमार धर्मसेना ने हाल ही में स्वीकार किया था कि वर्ल्ड कप फाइनल मैच में उनके द्वारा दिए न्यूजीलैंड के खिलाफ दिए गए छह रन एक भयंकर गलती थी। यह एक गलत फैसला था, जिसके चलते मैच टाई हुआ और सुपर ओवर में ज्यादा चौक्के लगाने की वजह से इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अंपायरिंग के स्तर पर विवाद अब भी थमा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में एशेज के पहले टेस्ट में भी दोनों टीमें बहुत से मौकों पर डिसिजन रिव्यू (DRS) पर ही निर्भर रहीं।

मैच के पहले दिन अंपायरों ने 7 गलत निर्णय दिए, जिनमें से 5 को डीआरएस ने उलट दिया। कुछ मामले दुर्भाग्यशाली रहे। पहले टेस्ट में मैदान पर खड़े अंपायर हैं- जोएल विल्सन और अलीम डार। ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड शेन वॉर्न और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन दोनों ने खराब अंपायरिंग की आलोचना की।

Update ! England are bowling very well. The umpiring has been horrific from ball 1 & so has the reviews process of the right ones from Aust. And the batting has lacked any intent as the Australians have looked nervous, all this equals 119/7 ! — Shane Warne (@ShaneWarne) August 1, 2019

Not sure what’s worse ... The Batting or the Umpiring ... !!! #Ashes — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 1, 2019

Seriously. Hasn’t been a good day for umpires 🙈 England bowling the house down but a massive inside edge followed by the most obvious bump ball you’ll see on top of the previous errors for both sides. C’mon now... #Ashes — Trent Copeland (@copes9) August 1, 2019

I knew it. What is going on. A. Dar is kidding and what are we doing with not reviewing twice. — Mark Waugh (@juniorwaugh349) August 1, 2019

डेविड वॉर्नर और जेम्स पैटिंसन को अंपायर ने आउट दिया, लेकिन नॉटआउट होने के बावजूद उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। वॉर्नर दूसरे ही ओवर में आउट हो सकते थे, लेकिन अंपायर ने ध्यान नहीं दिया कि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर गई है।

इंग्लैंड ने इस मामले पर रिव्यू भी नहीं लिया। अंपायरों के लगातार गलत निर्णयों से उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ और मैथ्यू वेड, जेम्स पैटिंसन और पीटर सिडल भी प्रभावित हुए। ख्वाजा को अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन इंग्लैंड ने रिव्यू लिया जिसमें पाया गया कि गेंद उनके बल्ले से लग कर गई थी।

मैथ्यू वे टीम में वापसी कर रहे थे। विकेटों के ठीक सामने पैड पर गेंद लगने के बावजूद उन्हें आउट नहीं दिया गया। इंग्लैंड ने फिर रिव्यू लिया और वेड को पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद खराब अंपायरिंग की गाज स्टीव स्मिथ पर भी गिरी। स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर उन्हें आउट दे दिया गया। स्मिथ ने रिव्यू लिया और वह नॉट आउट पाए गए। खराब अंपायरिंग का असर पीटर सिडल पर भी पड़ा। उन्हें आउट दे दिया गया लेकिन रिव्यू लेने के बाद वह भी नॉट आउट पाए गए।