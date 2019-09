Ashes 2019 Eng vs Aus: चौथे टेस्ट के लिए ऐसा है इंग्लैंड का प्लेइंगXI, जानें वोक्स की जगह किसे मिले मौका

Ashes 2019, England vs Austalia 4th Test at Old Trafford, Manchester: इंग्लैंड ने बुधवार (4 सितंबर) से ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रहे चौथे एशेज टेस्ट के लिए क्रेग ओवरटन को क्रिस वोक्स के स्थान पर टीम में चुना है। ओवरटन को चोटिल जेम्स एंडरसन की जगह इंग्लैंड टीम में शामिल किया गया था। मैच से एक दिन पहले मंगलवार को इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया।

अब वह अंतिम-11 में वोक्स का स्थान लेंगे। ओवरटन ने 2017-18 में एशेज सीरीज में ही टेस्ट पदार्पण किया था। उस वक्त ओवरटन ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रहे स्टीव स्मिथ का विकेट लिया था। वहीं, दूसरी तरफ चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई खेमे में स्टीव स्मिथ की वापसी हो गई है।

लॉर्ड्स टेस्ट में जोफ्रा आर्चर की गेंद स्टीव स्मिथ की गर्दन पर लगी थी, जिसकी वजह से वह तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे। तीसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स की दमदार पारी के दम पर इंग्लैंड ने हारते हुए मैच में जीत हासिल की थी। बता दें कि पांच मैचों की सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है। इस मैच में दोनों टीमें बढ़त लेने के इरादे से उतरेंगी।

इंग्लैंड के लिए स्मिथ का वापस आना जरूर परेशानी का सबब होगा, लेकिन जोफ्रा आर्चर जिस तरह की फॉर्म में हैं उससे मेजबान को राहत होगी। आर्चर इंग्लैंड की मजबूत कड़ी रहे हैं। वह जेम्स एंडरसन के स्थान पर टीम में आए थे और अनुभवी गेंदबाज की कमी को उन्होंने खलने नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए उनका सामना करना आसान नहीं होगा।

वहीं, इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव तय है। जेसन रॉय के स्थान पर जो डेनली पारी की शुरुआत करने आएंगे और रॉय चार नंबर पर खेलेंगे। इंग्लैंड का शीर्ष क्रम अभी तक संघर्ष कर रहा है। कप्तान रूट को भी जिम्मेदारी लेकर खेलना होगा और निचले क्रम में स्टोक्स तथा जोस बटलर को भी रन करने होंगे।

चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड का प्लेइंग इलेवन: जो रूट (कप्तान), रोरी बर्न्स, जोए डेनले, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरेस्टो (विकेटकीपर), जोस बटलर, क्रेग ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच।



(एजेंसी इनपुट के साथ)