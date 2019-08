Ashes 2019 Eng vs Aus: प्रायर ने उड़ाया लायन का मजाक, तो वॉर्न ने ऐसे की बोलती बंद

Ashes 2019: Nathan Lyon: Shane Warne: Eng vs Aus: एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर मैट प्रायर को स्पिनर नाथन लॉयन का मजाक उड़ाने के लिए आड़े हाथों लिया है। मैच के चौथे दिन लॉयन ने बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुके मैच में जैक लीच को रन आउट करने का मौका गंवा दिया था। अगर लॉयन उस रन आउट में सफल हो जाते तो मैच इंग्लैंड के बजाए ऑस्ट्रेलिया की झोली में होता, साथ ही एशेज सीरीज भी।

प्रायर और लॉयन का विवाद काफी पुराना रहा है। लॉयन की बड़ी गलती के बाद प्रायर ने उनकी टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ा और मजाक उड़ाती हुई इमोजी ट्वीट करते हुए लिखा कि 'नाथन लॉयन आराम से सो।' इस पर वॉर्न ने प्रायर को लताड़ा और लिखा, 'एक्सक्यूज मी? लॉयन ने आपके साथ हंसी मजाक की थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह का अपरिपक्व व्यवहार करें। बड़े होइए, इस तरह के मूर्खतापूर्ण कमेंट काफी हो गए। टेस्ट क्रिकेट और एशेज के एक बेहतरीन मैच का जश्न मनाइए।'

Chris, you were nothing but a club cricketer ! So don’t even bore us with your dribble as no one is interested or cares in what you have to say ! Pipe down..... https://t.co/eVKUeGqcuu