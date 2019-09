video: बेयरेस्टो ने धौनी अंदाज में की स्टंपिंग, लोगों ने किए कुछ ऐसे कमेंट्स

एशेज सीरीज खत्म हो चुकी है। आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड ने 135 रनों से अपने नाम किया। आखिरी टेस्ट की दूसरी पारी में जैक लीच की गेंद पर जिस तेजी से जॉनी बेयरेस्टो ने स्टंपिंग की लोगों को टीम इंडिया के विकेटकीपर महेंद्र सिंह धौनी की याद आ गई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबूशेन ने पूरी सीरीज के दौरान अच्छी बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में उनका विकेट काफी अहम भी था।

जैक लीच की गेंद पर लाबूशेन थोड़ा सा बीट हुए और बेयरेस्टो ने सुपर तेजी के साथ उन्हें स्टंपिंग आउट कर दिया। लीच ने इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में चार विकेट झटके। लाबूशेन दूसरी पारी में 39 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड क्रिकेट ने इस वीडियो को ट्वीट किया, जिस पर लोगों ने कई कमेंट्स किए हैं। इन कमेंट्स में कुछ फैन्स ने ये भी लिखा कि बेयरेस्टो की ऐसी स्टंपिंग देखकर धौनी की याद आ गई।

