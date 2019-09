स्टीव स्मिथ के दीवाने हुए सैमसन भी, कहा- चाचू को रोकना मुश्किल

ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम में चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 185 रनों से हरा कर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज ट्रॉपी अपने पास बरकरार रखी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से अंतिम विकेट जोश हेजलवुड ने लिया। उन्होंने क्रेग ओवरटोन को एलबीडब्ल्यू कर इंग्लैंड की दूसरी पारी को 197 रनों पर समेट दिया। पांच मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। ट्रॉफी को अपने पास बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया को अब अगला मैच सिर्फ ड्रॉ करना होगा। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे और पहली पारी में दोहरा शतक बनाने वाले स्टीव स्मिथ ने दूसरी पारी में 82 रन बनाए। स्टीव स्मिथ की इस शानदार परफॉर्मेंस से संजू सैमसन काफी प्रभावित है।

संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक ही टीम से खेलते हैं। यह दोनों खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के सदस्य हैं। स्टीव स्मिथ की एशेज सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस पर उनके टीममैट संजू सैमसन ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी है।

संजू सैमसन ने टि्वटर पर स्टीव स्मिथ की तारीफ करते हुए लिखा- ऐसा लगता है कि स्टीव स्मिथ को रोकना नामुमकिन है। जिस तरह से आप बैटिंग करते हैं चाचू, उससे प्यार है

It looks like,it’s impossible to stop this guy @stevesmith49

Just loving the way you are batting chachu ☺️👌#Ashes2019 pic.twitter.com/d5NzfXt5zZ