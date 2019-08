LIVE Ashes 2019, ENG vs AUS, 1st Test Day-4th: स्टीव स्मिथ बने ऑस्ट्रेलिया के संकटमोचक

LIVE Ashes 2019 1st Test, England vs Australia, Day-4 at Edgbaston: एशेज सीरीज 2019 का पहला टेस्ट मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी दूसरी पारी खेल रही हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में स्टीव स्मिथ की शानदार 144 रन की शतकीय पारी की बदौलत 284 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में रोरी बर्न्स के 133, जो रूट के 57, बेन स्टोक्स के 50 रन की पारियों की बदौलत 374 रन बनाए। इस तरह इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया पर 90 रन की बढ़त हासिल हुई। नीचे पढ़ें मैच के चौथे दिन का लाइव अपडेट...

ENG vs AUS 1st Ashes Test, Day-4 का SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें

FOLLOW THE LIVE UPDATES OF DAY 4 BELOW

04:00 PM: ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 144 रन की शानदार शतकीय पारी खेलने वाले स्टीव स्मिथ ने दूसरी पारी में भी मोर्चा संभाला हुआ है। वह अर्धशतक बनाकर खेल रहे हैं और ट्रेविस हेड भी उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एजबेस्टन टेस्ट के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी 3 विकेट पर 124 रन से आगे खेलना शुरू किया। नाबाद बल्लेबाज स्मिथ और हेड ने बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर 146 रन तक पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 56 रनों की हो गई है।

