अर्जुन अवॉर्ड नहीं लेने जा पाए रविंद्र जडेजा, जानिए क्या कुछ कहा- video

टीम इंडिया के ऑल-राउंडर रविंद्र जडेजा को राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) के मौके पर अर्जुन अवॉर्ड से नवाजा गया। हालांकि जडेजा खुद इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में मौजूद नहीं रहे। जडेजा इन दिनों टीम इंडिया के साथ कैरेबियाई दौरे पर हैं। जडेजा ने अर्जुन अवॉर्ड मिलने पर भारतीय सरकार को शुक्रिया कहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि वो जब भी टीम के लिए खेलते हैं उनका मकसद होता है कि वो टीम को जीत दिला सकें।

बीसीसीआई ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रविंद्र जडेजा अर्जुव अवॉर्ड मिलने की खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं, 'इस सम्मान के लिए मैं भारतीय सरकार को शुक्रिया कहना चाहता हूं। मैं बाकी अर्जुन अवॉर्ड विजेता खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं टीम इंडिया का स्तर उठाऊं और अपने खेल से टीम को जीत दिलाऊं और देश को गौरवान्वित करूं।'

All-rounder @imjadeja's special message after being conferred with the Arjuna Award 🙏🙏 #TeamIndia pic.twitter.com/6k6jmdDKMv