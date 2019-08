अनुष्का शर्मा की बिकिनी फोटो पर बने ऐसे मजेदार MEMES- देखें photos

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपनी एक खूबसूरत फोटो शेयर की, जो कुछ ही देर में वायरल भी हो गई। अब इस तस्वीर पर कई Memes भी बन गए हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें काफी शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों अनुष्का शर्मा वेस्टइंडीज में हैं।

टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर गई है, जहां विराट के साथ अनुष्का भी मौजूद हैं। विश्व कप के बाद टीम इंडिया स्वदेश लौटी और वहां से अमेरिका के लिए रवाना हुई। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज के पहले दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए थे। सीरीज का आखिरी मैच वेस्टइंडीज में खेला गया था। अनुष्का और विराट फ्लोरिडा में भी साथ थे।

वेस्टइंडीज दौरे पर कप्तान विराट पत्नी अनुष्का के साथ क्वॉलिटी समय बिता रहे हैं। दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। अनुष्का ने ऑरेंज कलर की बिकिनी पहन रखी है और साथ ही स्टाइलिश चश्मा भी लगा रखा है। फोटो शेयर करते हुए अनुष्का शर्मा ने कैप्शन में लिखा, 'Sun kissed & blessed' इस पर विराट कोहली ने क्यूट सा कमेंट किया है। अनुष्का शर्मा ने इन दिनों बॉलीवुड से छोटा सा ब्रेक ले रखा है।

अनुष्का की इस फोटो को देखकर लोगों वीएलसी प्लेयर याद आ गया और इस पर काफी सारे Memes शेयर किए जा रहे हैं-

