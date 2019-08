VIDEO: आर्टिकल 370 पर बौखलाया PAK का पूर्व कप्तान, बोला- मैं LoC जाऊंगा

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले जावेद मियांदाद आर्टिकल 370 पर भारत के फैसले के बाद बौखला गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रोज ट्वीट कर जम्मू-कश्मीर पर झूठ फैलाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अब जावेद मियांदाद ने भी यही रास्ता अपनाया है।

I’m with other legends of sports to be visiting Line of Control( LOC), to make my voice heard, bring greater awareness to the terrible situation in Kashmir and call for peace @UN charter. pic.twitter.com/zuRER8W2ll — Javed Miandad (@ItsJavedMiandad) August 25, 2019

जावेद मियांदाद ने कहा है कि वह कश्मीरी अवाम के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी) का दौरा करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में कहा, 'मैं कश्मीर का ध्यान कश्मीर के हालात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरी कोशिश होगी कि इस प्रदर्शन में दुनिया के अन्य मशहूर खिलाड़ी भी शामिल हों। जो मेरे साथ चलना (एलओसी तक) चाहता हैं चलें।'

I’m visiting Pakistan, Line of Control( LOC), to make my voice heard, bring greater awareness to the terrible situation in Kashmir and call for peace @UN charter Thank you @officialdgispr for the opportunity — Amir Khan (@amirkingkhan) August 24, 2019

हालांकि, वीडियो में इस बात का जिक्र नहीं है कि मियांदाद एलओसी का दौरा कब करेंगे। इससे पहले पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश मुक्केबाज आमिर खान भी 'कश्मीरियों से एकजुटता दिखाने के लिए' एलओसी तक जाने का ऐलान कर चुके हैं। वह इस सिलसिले में मंगलवार को लंदन से पाकिस्तान पहुंचेंगे।

Next week I am visiting Pakistan, Line of Control(LOC) on a humanitarian visit to raise my voice for peace, as a lot of innocent people are suffering. Thank you @officialdgispr for the opportunity #UNcharter #kashmir #peace — Amir Khan (@amirkingkhan) August 24, 2019

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।