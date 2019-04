IPL 2019: विराट को कप्तानी से हटाने की मांग कर रहे हैं RCB के निराश प्रशंसक

बेशक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अभी तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन इस टीम ने करोड़ों प्रशंसकों को अपनी तरफ खींचा है। टीम के पास विराट कोहली और अब्राहम डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी हैं जो बैंगलोर टीम के साथ क्रिकेट प्रशंसकों को जोड़ने के लिए काफी हैं। आईपीएल के 12वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों मिली 118 रनों से हार के बाद टीम के प्रशंसक बेहद निराश हैं। उन्होंने टीम के प्रति अपनी निराशा जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है।

Only 1 year i have seen @imVkohli play with passion to win and that was the last time we went to finals. Post that or before it, has been complete shit. They get their money with ads so why play. Pathetic stuff every year.