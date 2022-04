एंड्रयू मैक्डोनाल्ड बने ऑस्ट्रेलियाई मेंस क्रिकेट टीम के फुल टाइम हेड कोच

मैक्डोनाल्ड 2019 में असिस्टेंट कोच के रूप में ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम से जुड़े थे। वह 2021 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के साथ थे। उन्हें अब टीम के साथ श्रीलंका और भारत

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Wed, 13 Apr 2022 06:54 AM

