KKR vs DC: मैच से पहले जिम में डांस-ऑफ करते हुए नजर आए श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसेल, देखें वीडियो

इस मुकाबले से पूर्व नए कप्तान श्रेयस अय्यर और ऑलराउंडर आंद्रे रसेल मस्ती के मूड में दिखाई दिए। श्रेयस अय्यर और रसेल ट्रेनिंग सेशन के दौरान जिम में डांस-ऑफ करते हुए नजर आए। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Sun, 10 Apr 2022 12:35 PM

