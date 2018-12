AUSvsIND: आॅस्ट्रेलियन मीडिया ने शुरू कर दी अपनी गंदी हरकत, भारतीय खिलाड़ियों को बताया 'डरपोक चमगादड़'

जब भी कोई विदेशी टीम आॅस्ट्रेलिया का दौरा करती है तो कंगारू खिलाड़ियों के साथ वहां की स्थानीय मीडिया ने भी माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। हालांकि, बॉल टैम्परिंग विवाद के बाद आॅस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते और ऐसे में बहुत सोच समझकर व्यवहार कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि क्रिकेट आॅस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को संयमित रहने और अमर्यादित व्यवहार नहीं करने की सख्त हिदायत दी है। लेकिन आॅस्ट्रेलियन मीडिया अपने काम में लग गया है। ऑस्ट्रेलिया के एक लोकप्रिय टेबलॉयड न्यूजपेपर ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तुलना चमगादड़ से करते हुए उन्हें डरपोक बताया है।

आॅस्ट्रेलियन टेबलॉयड अखबार ने टीम इंडिया को कहा 'डरपोक चमगादड़'

ऑस्ट्रेलियाई के ही एक खेल पत्रकार रिचर्ड हाइंड्स ने टेबलॉयड अखबार में छपे इस आपत्तिजनक आर्टिकल का सक्रीन शॉट अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि टेस्ट सीरीज के चार मैचों का आयोजन जिन स्थानों पर होना है वहां भारतीय टीम को हमेशा ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस आर्टिकल के मुताबिक, भारत को ब्रिस्बेन में 'उछाल', पर्थ में 'बिना किसी कारण' जबकि एडिलेड में 'अंधेरे' का डर है। एडिलेड में अंधेरे से डर दरअसल भारतीय टीम पर एक व्यंग्य है। क्योंकि बीसीसीआई ने एडिलेड में दिन-रात्रि का टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया था। अब यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है।

AUSvsIND: एडिलेड टेस्ट मैच के लिए तय हुई टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी!



Anyone else tired of the childish and predictable mocking of visiting teams by Australian media? It’s become a boorish tradition that reflects poorly on our country. #AUSvIND pic.twitter.com/3bFgFSgaWZ

आॅस्ट्रेलियन मीडिया को स्थानीय और विदेशी क्रिकेट फैंस ने दिखाया आइना

ऑस्ट्रेलिया के साथ ही दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने अखबार में छपी इस तरह की रिपोर्ट पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। आॅस्ट्रेलियाई खेल पत्रकार रिचर्ड हाइंड्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने देश के मीडिया की आलोचना करते हुए लिखा है, 'क्या यहां और कोई भी है जो आॅस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा विदेशी टीमों का मजाक उड़ाने वाले इस बचकाना और पूर्वानुमानित हरकत से ऊब चुका है? यह एक असभ्य परम्परा बन चुका है जो हमारे देश की खराब छवि को प्रस्तुत करता है।' रिचर्ड हाइंड्स के इस विचार से दुनियाभर के क्रिकेट फैंस ने अपनी सहमति जाहिर की है और आॅस्ट्रेलियन मीडिया को खरी खोटी सुनाई है।

Well last time in Australia, Kohli made 4 hundreds and averaged 86.50, Vijay averaged 60.25, Rahane averaged 57 and Rahul in just his second Test made 110 at the SCG, so umm yeah I think they'll be fine.