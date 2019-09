अमिताभ बच्चन को एकदम अलग अंदाज में तेंदुलकर ने दी बधाई

सदी के महानायक के नाम से मशहूर बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। देश भर से दिग्गज हस्तियों ने अमिताभ को इसके लिए बधाई दी है। इस लिस्ट में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम भी जुड़ गया है। सचिन ने एकदम अलग अंदाज में बिग बी को बधाई दी है। तेंदुलकर ने ट्वीट के जरिए अमिताभ बच्चन को बधाई देते हुए लिखा किरदार अनेक पर शहंशाह बस एक।

बिग बी के लिए तेंदुलकर ने ट्वीट में लिखा, 'विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, मां का नाम सुहासिनी चौहान। गांव मांडवा, उम्र 36...' इस लाइन को सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इस तरह से ही दुनिया भर में लोगों का दिल जीतते रहें अमित जी। किरदार अनेक पर शहंशाह बस एक'

“Vijay Dinanath Chauhan, Poora Naam. Baap Ka Naam Dinanath Chauhan, Maa Ka Naam Suhasini Chauhan. Gaon Mandwa. Umar 36..." a line that gives me goosebumps even today! May you continue to win hearts across the globe, Amit ji. किरदार अनेक पर शहंशाह बस एक 🙏 #DadaSahebPhalkeAward pic.twitter.com/pq9KFhejn4

सचिन ने जिस डायलॉग का जिक्र अपनी ट्वीट में किया है, वो फिल्म 'अग्निपथ' का है और ये डायलॉग काफी मशहूर है। अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में तमाम सुपरहिट फिल्में की हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात का ऐलान किया था कि इस सम्मान के लिए अमिताभ बच्चन का नाम चुना गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने लिखा, 'द लीजेंड अमिताभ बच्चन, जिन्होंने दो जनरेशन्स का मनोरंजन किया और उन्हें प्रेरणा दी उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए सर्वसम्मति चुना गया है। पूरा देश इससे खुश है। मेरी ओर से भी सह्रदय शुभकामनाएं।'

The legend Amitabh Bachchan who entertained and inspired for 2 generations has been selected unanimously for #DadaSahabPhalke award. The entire country and international community is happy. My heartiest Congratulations to him.@narendramodi @SrBachchan pic.twitter.com/obzObHsbLk