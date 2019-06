World Cup 2019: IND-NZ का मैच रद्द होने पर बिग बी ने किया मजेदार ट्वीट, पढ़कर नहीं रोक पाएंगे हंसी!

इंग्लैंड के नॉटिंघम में इस विश्व कप का 18वां मैच जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला था लेकिन बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। 12वें विश्व कप में ये चौथा मैच था जिसमें बारिश विलेन बनी और मैच नहीं खेला जा सका। इस मैच के रद्द होने के बाद भारत व न्यूजीलैंड को एक-एक अंक दे दिए गए।

इसी बीच सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने बारिश की वजह से रद्द हो रहे मैचों को लेकर एक मजेदार ट्वीट किया है। इसको पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। बिग बी ने मजाकिया लिहाज में ट्वीट करते हुए लिखा है कि टूर्नामेंट को इंग्लैंड से भारत में शिफ्ट करो। हमें बारिश की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने एक ट्विटर यूजर की पोस्ट को भी शेयर किया जिसमें लगातार बारिश से धुल रहे मैच की वजह से आईसीसी की आलोचना की गई थी।

shift the tournament WC 2019 to India .. we need the rain .. !!! 🤣🤣🤣 https://t.co/KcGAAEODyr